Криминал 08 декабря 2022, 15:54 Суд начался в Новосибирске над водителем, устроившим пьяное ДТП с двумя погибшими

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Водителя судят в Новосибирске за то, что он сел за руль пьяным и устроил ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу суда Калининского района.

По данным следствия, мужчина ехал в каршеринговом автомобиле и врезался в остановку общественного транспорта. Там он сбил двух женщин. Одна погибла на месте, вторая — позже в больнице.

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Следующее заседание суда состоится 24 декабря.

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