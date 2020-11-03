Суд начал рассматривать дело убитой два года назад Маши Ложкаревой

Нижегородский суд начал рассмотрение дела об убийстве Маши Ложкаревой. Тело 13-летней девочки так и не нашли.

Процесс проходил за закрытыми дверями. На скамье подсудимых — Дмитрий Синицын, его обвинили в изнасиловании и убийстве 13-летней Маши Ложкаревой. Все случилось два года назад, но тело девочки до сих пор не нашли.

«Подсудимый вину свою не признает. Его виновность не подтверждена», — заявил адвокат Синицына Юрий Мальцев.

Школьница пропала 1 августа 2018 года. Следователи полагают, что Синицын напал на нее вечером. Девочка ехала на велосипеде домой, когда, как утверждает обвинение, взрослый мужчина схватил ее и утащил в безлюдное место, где надругался над своей жертвой. Испугавшись, что Маша не станет молчать, он ее задушил. На следующий день об исчезновении ребенка знала вся Нижегородская область. Найти ее пытались родители, полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди.

Видеообращение родителей пропавшего ребенка облетело все центральные телеканалы. Вероятнее всего, его видел и подозреваемый, но он скрывался. На его след вышли спустя год. Многочисленные экспертизы и показания свидетелей говорили об одном: с Машей Ложкаревой расправился Дмитрий Синицын. Его арестовали в июле 2019 года.

Сегодня, 3 ноября, вероятного убийцу начали судить. Свою вину он до сих пор не признает. 44-летнему мужчине грозит пожизненный срок.