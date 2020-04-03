Суд на Урале отказался арестовывать брата Незлобина из Comedy Club

По данным Свердловского областного суда, «Полевской суд отказал органам предварительного расследования в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте Максима Незлобина».

«Чиновник обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ „мошенничество в особо крупном размере“. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в ведомстве.

В итоге Незлобину запретили выходить из квартиры с 20 до 8 часов, общаться с другими участниками дела и звонить куда-либо, кроме скорой помощи.