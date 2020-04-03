Суд на Урале отказался арестовывать брата Незлобина из Comedy Club
Полевской городской суд в Свердловской области выбрал меру пресечения для начальника управления культуры горадминистрации Максима Незлобина, брата резидента Comedy Club Александра Незлобина. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным Свердловского областного суда, «Полевской суд отказал органам предварительного расследования в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте Максима Незлобина».
«Чиновник обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ „мошенничество в особо крупном размере“. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в ведомстве.
В итоге Незлобину запретили выходить из квартиры с 20 до 8 часов, общаться с другими участниками дела и звонить куда-либо, кроме скорой помощи.