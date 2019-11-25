Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал предпринимателя за незаконную продажу алкоголя

Петербургская прокуратура провела проверку и обнаружила незаконный оборот алкоголя. В домах на Софийской улице бизнесмен продавал алкоголь без лицензии и сопроводительных документов. Правоохранительным органам удалось изъять около трех тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Против владельца точек незаконной продажи возбудили протокол об административных правонарушениях по статье «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Теперь предпринимателю необходимо выплатить штрафы, общая сумма которых составила 110 тысяч рублей. Изъятую алкогольную продукцию уничтожат.