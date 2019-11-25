Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал предпринимателя за незаконную продажу алкоголя
Прокуратура Фрунзенского района Петербурга обнаружила точки продаж поддельного алкоголя. Их владельца суд оштрафовал на 100 тысяч рублей, сообщили «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Петербурга.
Петербургская прокуратура провела проверку и обнаружила незаконный оборот алкоголя. В домах на Софийской улице бизнесмен продавал алкоголь без лицензии и сопроводительных документов. Правоохранительным органам удалось изъять около трех тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Против владельца точек незаконной продажи возбудили протокол об административных правонарушениях по статье «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Теперь предпринимателю необходимо выплатить штрафы, общая сумма которых составила 110 тысяч рублей. Изъятую алкогольную продукцию уничтожат.