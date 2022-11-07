Суд Москвы заочно выдал санкцию на арест обвиняемого в экстремизме педагога | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 20:35 Суд Москвы заочно выдал санкцию на арест обвиняемого в экстремизме педагога Мещанский суд заочно арестовал за экстремизм учителя из движения «Левое сопротивление» РИА "Новости"

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Мещанский суд заочно арестовал преподавателя одной из московских онлайн-школ Алену Крылову, которую обвинили в участии в экстремистском сообществе «Левое сопротивление»*. Ее также объявили в международный розыск, сообщил ТАСС.

«В отношении Крыловой Алены Геннадьевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца месяца», — сообщила собеседница издания.

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По предварительным данным, в 2017 году Дарья Полюдова создала экстремистское сообщество для «публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности».

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ФСБ России по Москве и Московской области в прошлом году возбудило уголовное дело в отношении предполагаемых участников экстремистского движения «Левое сопротивление»*. Речь идет об осужденной за призывы к террористической деятельности Дарье Полюдовой, журналисте RusNews Игоре Кузнецове, активистах Кирилле Котове, Сергее Кирсанове, а также профсоюзном деятеле Андрее Романове. Последний получил убежище в Финляндии.

Ранее Мещанский суд заочно выдал санкцию на арест бенефициара АО «СУ-155» Михаила Балакина, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщило РИА ФАН. Сейчас экс-владелец «СУ-155» находится в розыске.

*«Левое сопротивление» — экстремистское сообщество, деятельность которого запрещена в России.