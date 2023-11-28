Криминал 28 ноября 2023, 15:25 Суд Москвы заочно арестовал безбилетника за драку с контролером в автобусе Московский суд заочно арестовал безбилетника за драку с женщиной-контролером РИА «Новости»

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Тимирязевский районный суд Москвы заочно арестовал Ахмаджона Мамажонова за драку с женщиной-контролером в автобусе на срок один месяц и 12 суток. Злоумышленника объявили в розыск. Об этом сообщили столичные суды общей юрисдикции.

Сегодня суд постановил арестовать Мамажонова по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации на один месяц и 12 суток за драку с женщиной-контролером. Мужчина хотел бесплатно проехать на наземном общественном транспорте, но представитель власти ему помешала. Тогда он набросился на женщину с кулаками, а потом скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника объявили в розыск.

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Решение вступит в силу после фактического задержания Мамажонова или передачи правоохранительным органам в случае депортации на территорию Российской Федерации.

Ранее еще одного безбилетника арестовали на полтора года за похожий инцидент в общественном транспорте.