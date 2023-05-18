Криминал 18 мая 2023, 15:26 Суд Москвы дал тюремные сроки за взятки на съемках «Чикатило» экс-полицейским Экс-полицейские получили 5 и 11 лет колонии за взятки во время съемок сериала «Чикатило» Фото: freepik.com

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Суд отправил в колонию строгого режима двух бывших правоохранителей за получение взяток во время съемочного процесса сериала «Чикатило». Об этом сообщили «Ведомости».

В Дорогомиловском райсуде Москвы озвучили приговоры для двоих бывших сотрудников полиции, которых признали виновными в получении взяток свыше миллиона рублей во время съемок российского сериала «Чикатило».

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Бывшему замначальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергею Кулишу назначили наказание в виде пяти лет заключения в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Его подчиненному Виталию Фокину судья дал 11 лет лишения свободы с отбыванием также в колонии строгого режима и штрафом — два миллиона рублей.

В деле Кулишова фигурирует один эпизод взяточничества, а Фокин виновен в четырех. Три уголовных дела бывших правоохранителей рассматривали в разных московских судах с 17 февраля прошлого года. В августе 2022 года Щербинский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 года колонии за посредничество во взяточничестве. Следствие считает, что сотрудники полиции брали от 80 тысяч рублей через Большакова за перекрытие движения в столичных районах для съемок сериала «Чикатило».

Ранее полиция Москвы выявила мошенников-риелторов, обманувших 11 человек.