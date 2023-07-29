Криминал 29 июля 2023, 23:11 Суд Москвы арестовал петербуржца по подозрению в госизмене и терроризме ТАСС: Лефортовский суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене и терроризме РИА «Новости»

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Лефортовский суд Москвы арестовал 33-летнего петербуржца по подозрению в государственной измене и участии в террористической деятельности. Заседание проходило в закрытом формате, подробности сообщил ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и <…> подозреваемому по статье 275 УК РФ и части 2 статьи 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили агентству в суде.

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Детали уголовных дел в суде не разглашали, заседание проходило за закрытыми дверями. О подозреваемом известно, что он проживал в Санкт-Петербурге и работал в банковском секторе.

До ареста по делу о госизмене петербуржца дважды арестовывали по делам об административных правонарушениях — речь о деле о хулиганстве в аэропорту Внуково и неподчинении требованиям полиции. По второму суд арестовал мужчину на 15 суток, он должен был выйти 29 июля.

Сотрудники ФСБ России в Брянске вместе с полицейскими задержали россиянина, который собирался отправиться на Украину и там вступить в ряды ВСУ. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Приготовление к преступлению».