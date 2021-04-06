Суд Кубани оправдал подозреваемого в убийстве приятеля костылем

Краснодарский краевой суд оправдал мужчину, которого подозревали в убийстве приятеля, сообщил «Царьград».

Летом 2018 года в станице Анастасиевской был найден труп местного жителя. Специалисты выяснили, что он умер от нанесенных ему телесных повреждений металлическим костылем. По подозрению в совершении преступления был задержан 64-летний мужчина.

Материалы уголовного дела рассматривались с участием коллегии из шести присяжных заседателей. На днях мужчину единогласно оправдали. Его освободили из-под стражи в зале суда.