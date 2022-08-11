Суд Йошкар-Олы рассмотрит дело отца-убийцы

В Республике Марий Эл перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в убийстве дочери. Годовалая девочка расплакалась ночью и пьяный отец придушил ее, считают следователи.

В Йошкар-Оле будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве годовалой дочери. Вечером 26 февраля этого года 26-летний отец троих детей вернулся в общежитие, где жила семья, пьяным. Следователи СК Республики Марий Эл выяснили, что мужчина часто выпивал и устраивал скандалы при детях, ссорился с супругой и пускал в ход кулаки.

В тот вечер скандал с женой закончился тем, что женщина ушла из квартиры вместе со старшим семилетним сыном. Нетрезвый отец заперся в комнате с двумя дочками. Старшая, которой уже исполнилось два года, спала, но младшая девочка начала ночью плакать. Чтобы прекратить это, мужчина сдавил рукой шею ребенка. Утром он обнаружил, что дочь мертва.

Суд состоится в ближайшее время. Следователи собрали достаточную доказательную базу, провели судебно-медицинскую, генетическую, химическую и судебно-психиатрическую экспертизы, допросили свидетелей. Прокурор готовится обвинить подсудимого в убийстве ребенка, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 156 УК РФ).