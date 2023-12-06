Криминал 06 декабря 2023, 11:05 Суд ЯНАО приговорил местного предпринимателя к 4 годам тюрьмы за кражу более 900 тонн нефти

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В ЯНАО суд вынес наказание жителю Губкинского, который, работая директором в коммерческой организации, украл более 900 тонн нефти. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру округа.

Преступление происходило в период с декабря 2018 по июль 2019 года. Мужчина договорился о хищении нефти из магистрального трубопровода «Уренгой-Холмогоры» в поселке Пурпе Пуровского района. Он заключал договоры аренды производственной базы с подъездной железной дорогой, а другие люди осуществили врезку в магистральный нефтепровод и подключили к трубной магистрали.

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Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.