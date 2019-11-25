Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Адвокат также добавила, что Маркелов решение суда будет обжаловать.

Иск Генпрокуратуры к Леониду Маркелову, который занимал пост главы республики 15 лет, касается имущества, по которому не предоставлено сведений, что оно приобретено на законные доходы. В частности, обратить в пользу государства Генпрокуратура просила 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, а также дорогостоящие наручные часы и наличные.

Как рассказала Вяткина, в перечне Генпрокуратуры также упомянуто имущество восьми юридических лиц, в том числе приобретенное раньше, чем Маркелов вступил в должность губернатора. Кроме того, в перечне упомянуто имущество супруги экс- главы Марий Эл.