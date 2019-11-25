Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Нижегородский районный суд 25 ноября обратил в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, общая стоимость которого составила около 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на адвоката Маркелова Елену Вяткину.
Адвокат также добавила, что Маркелов решение суда будет обжаловать.
Иск Генпрокуратуры к Леониду Маркелову, который занимал пост главы республики 15 лет, касается имущества, по которому не предоставлено сведений, что оно приобретено на законные доходы. В частности, обратить в пользу государства Генпрокуратура просила 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, а также дорогостоящие наручные часы и наличные.
Как рассказала Вяткина, в перечне Генпрокуратуры также упомянуто имущество восьми юридических лиц, в том числе приобретенное раньше, чем Маркелов вступил в должность губернатора. Кроме того, в перечне упомянуто имущество супруги экс- главы Марий Эл.