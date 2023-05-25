Криминал 25 мая 2023, 17:35 Суд избрал меру пресечения обвиняемому в гибели рабочих гендиректору фирмы в Подмосковье СК: суд отправил под стражу обвиняемого в гибели рабочих гендиректора фирмы в Мытищах РИА «Новости»

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору фирмы, выполняющей работы по аварийному и техническому обслуживанию домов в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Главу организации обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть.

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Четверо рабочих 22 мая отправились в коллектор около многоквартирного дома в Мытищах и скончались. По предварительной информации, причиной гибели могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при осуществлении работ.

Региональный Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело.

Ранее трое мужчин насмерть отравились в Сахалине при выполнении газосварочных работ в плавучем доке в порту Корсакова.