Криминал 28 июля 2023, 17:53 Суд избрал меру пресечения для жителя Петербурга, которого подозревают в краже денег

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Московский районный суд избрал меру пресечения для жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в краже барсетки с крупной суммой денег. Мужчине запретили общаться, а также посещать массовые мероприятия. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Преступление произошло 24 июля. Злоумышленник украл барсетку, в которой находилось 370 тысяч рублей, после чего сбежал. Спустя два дня полицейские вычислили подозреваемого. Свою вину он признал и вернул украденные деньги.