Суд Иркутска огласил приговор мужчинам, поддерживавшим боевиков в Сирии
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление управления ФСБ по Иркутской области.
У иностранца было российское гражданство, но он лишился его после приговора. Спецслужбы считают, что мужчина отравился в Турцию, где познакомился с членами международной террористической организации. После этого он помогал им. Например, давал членам «Исламского государства»* свою банковскую карту.
Когда иностранец попытался въехать в Сирию, то был задержан турецкими правоохранительными органами Турции и выдворен из страны. Позже в Иркутске его задержали сотрудники УФСБ. Обвиняемого приговорили к десяти годам в исправительной колонии строгого режима.
Второй осужденный — 32-летний россиянин. Он является бывшим членом ОПГ «Близнецы». Этот человек зарегистрировал компанию в Иркутске и пытался в 2016 году снять со счетов шесть миллионов рублей для поддержки террористов. В этом же году мужчина предпринял попытку въехать в САР, но его задержали сотрудники ФСБ. Он получил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Исламское государство"/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.