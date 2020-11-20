Суд Иркутска огласил приговор мужчинам, поддерживавшим боевиков в Сирии

Восточный окружной военный суд в Иркутске признал виновными россиянина и иностранца в попытке участвовать в войне в Сирии на стороне террористов. Их приговорили к семи и десяти годам колонии.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление управления ФСБ по Иркутской области.

У иностранца было российское гражданство, но он лишился его после приговора. Спецслужбы считают, что мужчина отравился в Турцию, где познакомился с членами международной террористической организации. После этого он помогал им. Например, давал членам «Исламского государства»* свою банковскую карту.

Когда иностранец попытался въехать в Сирию, то был задержан турецкими правоохранительными органами Турции и выдворен из страны. Позже в Иркутске его задержали сотрудники УФСБ. Обвиняемого приговорили к десяти годам в исправительной колонии строгого режима.

Второй осужденный — 32-летний россиянин. Он является бывшим членом ОПГ «Близнецы». Этот человек зарегистрировал компанию в Иркутске и пытался в 2016 году снять со счетов шесть миллионов рублей для поддержки террористов. В этом же году мужчина предпринял попытку въехать в САР, но его задержали сотрудники ФСБ. Он получил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Исламское государство"/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.