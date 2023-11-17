Криминал 17 ноября 2023, 11:56 Суд Екатеринбурга вынесет приговор членам преступной банды, которая вымогала деньги у мужчины

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В Екатеринбурге осудят преступную группировку, которая вымогала деньги у 33-летнего мужчины, угрожая ему расправой. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Проникнув в дом к своей жертве, один из преступников направил пистолет на хозяина и потребовал у него деньги и наркотики. Запрещенных веществ у мужчины не оказалось, однако он отдал злоумышленникам 30 тысяч рублей. На следующий день банда сумела отобрать у екатеринбуржца еще 40 тысяч рублей и его телефон.

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Уголовное дело будет рассмотрено в Железнодорожном суде Екатеринбурга.