Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения этой информации нет.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — привело агентство слова своего собеседника.

Прокуратура и администрация колонии, как отметил источник издания, «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение». Если решение суда не обжалуют, то, с учетом майских праздников, экс-министр сможет выйти на свободу к середине мая, указано в материале.

Официального подтверждения этой информации нет.

Алексея Улюкаева в 2017 году осудили на восемь лет колонии строгого режима за взяточничество. Его также обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Сам Улюкаев считает себя жертвой провокации. Наказание экс-министр отбывает в исправительной колонии № 1 в Тверской области.