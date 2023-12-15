Криминал 15 декабря 2023, 11:29 Суд добавил срок наркоторговцам за попытку побега из-под стражи в ЯНАО

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В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа суд добавил к прежнему сроку наркоторговцев еще по три года за попытку побега из-под стражи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, при конвоировании из ИВС в здание суда мужчины распылили струю газа из перцового баллончика в лицо сопровождающего сотрудника полиции и скрылись. Правоохранители задержали беглецов через несколько минут по горячим следам.

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Отмечается, что с учетом добавления срока наркоторговцы проведут в колонии 14 и 11 лет.