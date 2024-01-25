Криминал 25 января 2024, 20:00 Суд до 23 марта арестовал обвиняемого в нападении с ножом на подростка в Подмосковье СК: обвиняемого в нападении с ножом на подростка в Чехове взяли под стражу

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Суд арестовал 18-летнего юношу, обвиняемого в ножевом ранении подростка возле торгового центра в Чехове. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в нападении на 15-летнего подростка в городе Чехове, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передали в Следкоме.

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В подмосковной прокуратуре уточнили, что молодого человека арестовали до 23 марта. Юноша полностью признал свою вину, не возражал против избранной ему меры пресечения.

Подозреваемого в причинении тяжких травм подростку задержали 24 января. Как выяснило следствие, накануне мужчина и мальчик повздорили возле ТЦ «Карнавал» в Чехове. Обвиняемый схватился за нож и пырнул несовершеннолетнего в живот. Подросток попал в больницу.

Ранее в Москве арестовали азербайджанца, который вместе с детьми напал на соседа-иранца. Два 10-летних мальчика поругались с 37-летним соседом в лифте, затем позвали дядю и избили своего оппонента.