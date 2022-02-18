Суд дал башкирским полицейским, выбивавшим показания, условные сроки

В Башкирии по решению Стерлитамакского суда двое оперативников местного управления полиции, обвиняемые в превышении должностных полномочий и в мошенничестве, получили условные сроки.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканскую прокуратуру, при расследовании кражи мобильного телефона у жительницы города в феврале 2020 года один из оперативников установил человека, который пользовался данным смартфоном. Но признаваться в краже мужчина не захотел, и, чтобы получить признания, оперативник начал бить его руками и ногами, а также по голове.

Похожая история произошла и в январе прошлого года. Узнав, что жительница Стерлитамака использует украденный телефон, оперативники сказали ей, что она может стать фигуранткой уголовного дела, и предложили избежать этой участи за 40 тысяч рублей. На что женщина согласилась.

В итоге оперативники получили на двоих девять с половиной лет условно. И 50 тысяч они должны выплатить мужчине за причиненный моральный вред.

Но в прокуратуре считают такое наказание слишком мягким и намерены обжаловать приговор.