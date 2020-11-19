Суд Читы набрал присяжных по делу срочника Шамсутдинова

По делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части, сформировали коллегию присяжных. Среди них будут медицинские специалисты и пенсионеры.

Состав присяжных заседателей определил Второй Восточный окружной военный суд в Чите, сообщил «Интерфаксу» адвокат Руслан Нагиев. В коллегии их восемь основных и четыре запасных.

«Из всех претендентов двум был дан отвод: одному — со стороны защиты, другому — со стороны обвинения», — добавил юрист.

В число присяжных вошли мужчины и женщины разных возрастов и профессий, рассказал он в беседе с изданием Ura.ru.

«Военнослужащих, госслужащих мы постарались отвести. Есть и пенсионеры, и медицинские работники», — уточнил Нагиев.

К рассмотрению дела, уточнил Нагиев, суд приступит 23 ноября. В этот день состоится его первое заседание.

Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в военной части Забайкалья 25 октября 2019 года. Погибли восемь человек — два офицера и шесть сослуживцев срочника. Еще двое были ранены. Молодого человека арестовали и предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц и покушении на убийство. В открытом письме Шамсутдинов попросил прощения у родных погибших.