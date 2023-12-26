26 декабря 2023, 00:22
Суд арестовал журналистку в Москве за сотрудничество с иностранной организацией
Суд в Москве арестовал журналистку за сотрудничество с иностранным государством
Лефортовский суд в Москве арестовал журналистку Нику Новак до 24 февраля 2024 года по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством против России. Об этом сообщила пресс-служба суда Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ).
«Постановлением суда представителю иностранной организации Нике Новак избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 дней, то есть до 24 февраля 2024 года», — сказано в публикации.
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Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», дело на журналистку имеет гриф «секретно», подробности разбирательства не разглашают.
С 2021 года женщина руководила Читинской организации «оДАРенные». До этого она выполняла обязанности выпускающего редактора ChitaMedia и главного редактора Zab.ru.
Ранее Симоновский суд Москвы арестовал журналиста Андрея Караулова*. Мужчину обвинили в незаконном предпринимательстве из-за сдачи в аренду 11 принадлежащих ему квартир.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Суд
Россия
Москва 2023
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