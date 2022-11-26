26 ноября 2022, 14:33
Суд арестовал жительницу Казани за истязание полуторагодовалой дочери назло мужу
Московский суд Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь из мести мужу
Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, которая избила свою полуторогодовалую дочь, чтобы отомстить гражданскому мужу за его уход. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Татарстана.
По данным ведомства, женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 25 января 2023 года. Представитель прокуратуры на судебном заседании поддержал ходатайство следствия.
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Сообщение в полицию поступило несколько дней назад. В Сети появилось видео, на котором женщина избила маленькую девочку, а затем в одной футболке и подгузнике выставила на балкон. Кадры она отправила отцу девочки, своему гражданскому мужу, который от нее ушел.
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Позже выяснилось, что 34-летняя мать троих детей посчитала себя оскорбленной уходом и решила побоями дочки отомстить незаконному супругу за то, что он ее бросил.
Ранее сообщалось, что следователи СКР по Татарстану завели уголовное дело по двум статьям. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и истязании.
Дети
Прокуратура РФ
Казань
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