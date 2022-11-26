Криминал 26 ноября 2022, 14:33 Суд арестовал жительницу Казани за истязание полуторагодовалой дочери назло мужу Московский суд Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь из мести мужу РИА «Новости»

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Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, которая избила свою полуторогодовалую дочь, чтобы отомстить гражданскому мужу за его уход. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 25 января 2023 года. Представитель прокуратуры на судебном заседании поддержал ходатайство следствия.

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Сообщение в полицию поступило несколько дней назад. В Сети появилось видео, на котором женщина избила маленькую девочку, а затем в одной футболке и подгузнике выставила на балкон. Кадры она отправила отцу девочки, своему гражданскому мужу, который от нее ушел.

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Позже выяснилось, что 34-летняя мать троих детей посчитала себя оскорбленной уходом и решила побоями дочки отомстить незаконному супругу за то, что он ее бросил.

Ранее сообщалось, что следователи СКР по Татарстану завели уголовное дело по двум статьям. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и истязании.