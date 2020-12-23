Суд арестовал жену мордовского священника за издевательства над детьми

Суд арестовал жительницу Мордовии, которую подозревают в издевательствах и насилии над шестью детьми. Речь идет о жене священника Сергия Смолякова — ранее его заключили под стражу за это же преступление.

Об этом сообщили на официальном сайте СК России.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных подпунктов „а“, „г“ части второй статьи 117 УК РФ, статьи 156 УК РФ (истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — сказано в сообщении.

Следствие уверено, что с 1996 по 2020 годы подозреваемая приносила несовершеннолетним детям физические и психические страдания. Речь идет о систематических избиениях, лишения пищи и сна. Кроме того, правоохранители считают, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию.

Потерпевшими признали шестерых детей — всего в семье воспитывалось 12 ребят, в том числе приемных. В сообщении сказано, что супруга подозреваемой ранее обвинили в совершении действий сексуального характера против дочери, которая в тот момент была малолетней. Его также арестовали.

Речь идет о настоятеле Никольской церкви в селе Сорлиней священнике Сергие Смолякове.