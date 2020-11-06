Суд арестовал женщину, обвиняемую в попытке «заказать» отца

Суд в Наро-Фоминске решил арестовать 47-летнюю женщину, обвиняемую в организации заказного убийства своего отца. Следствие считает, она решила убить родителя на фоне раздела двух квартир.

«По ходатайству следователя <...> судом в отношении 47-летней жительницы Москвы, обвиняемой в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, подозреваемая хотела осуществить преступление, заказав киллера. Сотрудникам правоохранительных органов стали известны ее поиски в Сети. После они установили контроль за разговорами женщины и выступавшими в роли исполнителей убийства. Она передала этим людям всю информацию об отце и о его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками и фотографией потерпевшего.

Полицейские сообщили родственнику о готовившемся преступлении. Тот согласился инсценировать свое убийство. И в тот же день дочь передала 180 тысяч в качестве гонорара и была оперативно задержана полицейскими. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.