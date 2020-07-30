Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

Решение об аресте было принято в рамках нового уголовного дела, возбужденного в отношении Беседовского. В СИЗО он будет находиться до 26 сентября. Ранее он находился под подпиской.

Беседовский задержан по подозрению в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что два года назад он и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская создали условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в четырех аукционах на переработку медицинских отходов. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».