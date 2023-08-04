Криминал 04 августа 2023, 22:27 Суд арестовал замглавы Минздрава Самарской области на два месяца РИА «Новости»: замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева арестовали на два месяца Pxhere

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Суд заключил на два месяца под стражу заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд постановил избрать меру пресечения Асланбеку Майрамукаеву в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 октября 2023 года включительно», — уточнил собеседник агентства.

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Майрамукаева обвинили по статье о мошенничестве. Если его признают виновным, замминистра грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне депутат государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что Майрамукаева и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна задержали по делу о мошенничестве.

На следующий день правоохранители нагрянули с обысками в здание регионального Минздрава, но никого не задержали.

Хинштейн напомнил, что ранее предсказывал череду антикоррупционных скандалов с разоблачением в регионе.