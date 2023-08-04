04 августа 2023, 22:27
Суд арестовал замглавы Минздрава Самарской области на два месяца
РИА «Новости»: замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева арестовали на два месяца
Суд заключил на два месяца под стражу заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Суд постановил избрать меру пресечения Асланбеку Майрамукаеву в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 октября 2023 года включительно», — уточнил собеседник агентства.
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Майрамукаева обвинили по статье о мошенничестве. Если его признают виновным, замминистра грозит до 10 лет лишения свободы.
Накануне депутат государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что Майрамукаева и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна задержали по делу о мошенничестве.
На следующий день правоохранители нагрянули с обысками в здание регионального Минздрава, но никого не задержали.
Хинштейн напомнил, что ранее предсказывал череду антикоррупционных скандалов с разоблачением в регионе.
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