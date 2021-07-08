Суд арестовал захватчика отделения Сбербанка в Тюмени

Захватившего заложников в отделении Сбербанка в Тюмени взяли под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте обвиняемого. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным ведомства, в минувшую среду, 7 июля, мужчина взял в заложники людей, находящихся в отделении банка на улице Червишевский тракт. Он потребовал выдать ему 15 миллионов рублей.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками Росгварддии, ФСБ и полиции злоумышленника задержали.

Следователи завели уголовное дело по статье «Захват заложников». Задержанному предъявили обвинение и допросили в рамках расследования.

По уголовному делу следователи назначили ряд экспертиз, включая психиатрическую, чтобы установить вменяемость обвиняемого на момент совершения преступления.

Захватившего заложников в тюменском банке выманили при помощи мешка с деньгами. Силовики подготовили пакет, набитый пятитысячными купюрами. Под предлогом передачи выкупа они выманили мужчину из здания, где задержали.

По данным СМИ, в рюкзаке захватчика обнаружили муляж самодельного взрывного устройства.