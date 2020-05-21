Суд арестовал задушившую сына женщину из Коломны

Коломенский суд избрал меру пресечения для 24-летней девушки, которая задушила своего девятимесячного ребенка. Молодую мать отправили под арест на два месяца.

Следствие предъявило ей обвинение в убийстве, которое произошло 16 мая в подмосковных Луховицах.

«Обвиняемая находилась в квартире вместе с ребенком. Совершив убийство, она скрылась с места преступления. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы», — пояснила старший помощник руководителя управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Малыш умер «в результате механической асфиксии» — его задушили. На допросе девушка призналась, что убила 9-месячного мальчика, и раскаялась в содеянном.

«Она сообщила следователю, что ребенок болел, а она не могла смотреть на его мучения, слышать постоянный плач, поэтому и решилась на его убийство», — добавила Врадий.

Ходатайство о заключении 24-летней матери подало следствие. Расследование уголовного дела продолжается.