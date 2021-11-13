Суд арестовал выстрелившего в свою дочь подмосковного полицейского

Подмосковного полицейского, который выстрелил своей дочери в голову из травматического пистолета под Сергиевым Посадом, арестовали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram.

«С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, 11 ноября пьяный сотрудник ГИБДД поругался со своей 20-летней дочерью в салоне машины, достал травматический пистолет и выпустил пулю девушке в голову. Ее отвезли в больницу и сделали операцию. Против правоохранителя завели уголовное дело о покушении на убийство. Накануне ему предъявили обвинение в этом преступлении.

ЧП произошло на дороге у деревни Деулино под Сергиевым Посадом. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли пистолет, допросили свидетеля и назначили необходимые экспертизы. Информации о состоянии раненой девушки нет.