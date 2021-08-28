Суд арестовал второго треш-стримера за нападение с баллончиком на инвалида

Второго треш-стримера, 40-летнего Игоря Малихова, отправили в СИЗО из-за обвинений в нападении с баллончиком на женщину-инвалида в Москве. Ранее арестовали его коллегу Евгения Дмитерко.

Блогеры напали на женщину в Измайловском парке. Игорь Малихов передал баллончик Евгению Дмитерко, после чего тот распылил его в лицо прохожей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«На видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленники распылили в лицо женщине в Измайловском парке», — сообщили в ведомстве.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Треш-стримеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко предложили прохожей лечь голой на рельсы или провести с ними пару часов, при этом разговор транслировали в прямом эфире на YouTube. На видео в Сети попал момент, как у женщины сначала спрашивают, нет ли у нее зарядки для телефона, а после того, как она отвечает, что нет, один из молодых людей по команде другого подбегает и начинает распылять в лицо жертве перцовый баллончик.