Криминал 21 декабря 2023, 05:16 Суд арестовал второго подозреваемого в избиении участника СВО Суд: фигурант дела об избиении участника СВО арестован на два месяца РИА «Новости»

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Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца второго фигуранта дела об избиении участника СВО из-за замечания о парковке. Роман Лакашия пробудет под стражей до 17 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Ранее суд арестовал до 17 февраля другого участника драки — Иракли Мунчава.

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По версии следствия, конфликт Романа Лакашия и Иракли Мунчава с участником СВО возник после того, как последний сделал мужчинам замечание за неправильную парковку. Мужчины оставили свой автомобиль Lexus прямо на тротуаре. В ответ на замечание они вступили в драку с участником СВО и нанесли ему не менее 10 ударов по голове и туловищу. После этого нападавшие уехали, а пострадавший вызвал полицию. Уже спустя несколько минут правоохранительные органы задержали нападавших.

Изначально против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Но позже его переквалифицировали на более тяжелый состав — «Покушение на убийство». В среду против подозреваемых завели еще одно уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды».