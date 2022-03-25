Суд арестовал всех участников массовой драки мигрантов в Новой Москве

В Москве отправили под арест 43 человека, которые участвовали в драке мигрантов. Каждый получил по 15 суток. Такое наказание по статье «Мелкое хулиганство» является максимальным.

Вердикт в отношении 22 лиц 24 марта вынес Щербинский суд Москвы, сообщило РИА «Новости». Ранее аналогичное решение озвучили еще для 21 человека.

«Каждому из указанных лиц назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — отметили в пресс-службе суда.

Все арестованные являются приезжими из Средней Азии. Массовая драка между ними произошла 22 марта в одном из дворов Новой Москвы. Участники потасовки орудовали палками и битами. Одного человека госпитализировали с ножевым ранением.