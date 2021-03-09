Суд арестовал возможного убийцу бабушки и троих внуков в Подмосковье

Суд на два месяца арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и трех маленьких детей в городском округе Орехово-Зуево. Тела бабушки и ее внуков обнаружили 7 марта в квартире в Ликино-Дулево.

Об этом «360» сообщили в СК по региону.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 32-летнего жителя Ликино-Дулево, подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. „а, в“ ч.2 ст. 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Мужчину подозревают в убийстве 45-летней женщины, восьмилетней девочки и двух двухлетних мальчиков. Их тела с множественными колото-резаными ранениями нашли в квартире 7 марта. По версии следствия, женщина перестала выходить на связь с родственниками с 16:00, при этом металлическая дверь в квартире была закрыта изнутри на замок и щеколду.

Чтобы попасть в квартиру, полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые спилили дверь. Кроме тел погибших, они обнаружили внутри 32-летнего племянника женщины — он находился в неадекватном состоянии. Следователи изъяли с места преступления семь ножей, а также компьютер ы и телефоны подозреваемого.

Чтобы выяснить причины и мотивы предполагаемого убийцы, а также восстановить события случившегося, следователи назначили химическую, генетические, компьютерно-техническую, судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. По данным специалистов, в крови мужчины нашли алкоголь и наркотики. Также известно, что в 2020 году он проходил стационарное лечение в психиатрической больнице.