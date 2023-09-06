Криминал 06 сентября 2023, 15:47 Суд арестовал водителя после крупного ДТП в Ростовской области Суд арестовал водителя после ДТП с шестью погибшими в Ростовской области РИА «Новости»

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Неклиновский районный суд постановил заключить под стражу предполагаемого виновника ДТП с шестью погибшими. Об этом журналистам ТАСС заявили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Авария произошла 4 сентября на дороге Таганрог — Покровское в Неклиновском районе. Две легковые машины столкнулись, в результате ДТП пострадали люди. Двое пассажиров получили травмы средней тяжести, еще шестеро человек погибли.

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«Постановлением Неклиновского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября 2023 года», — отметили в суде.

СМИ сообщали о крупном ДТП в Ростовской области. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, поле чего на скорости врезался в автомобиль Lada Priora.

Ранее на переезде Высочино — Васильево-Петровская в Ростовской области мужчина, несмотря на запрещающий сигнал, выехал на легковой машине под поезд. Локомотив протаранил автомобиль, в результате ДТП пассажир и водитель авто погибли на месте.