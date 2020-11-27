Суд арестовал уфимца, растлившего ребенка. Видео

Обвиняемого в растлении мальчика и ограблении 22-летнего жителя Уфы суд отправил под стражу до 15 января 2021 года. Перед заседанием в беседе с журналистами он заявил, что «все совершают ошибки», и отказался передать извинения родителям своей жертвы. 360» публикует видео из зала суда.

В суд молодого человека привели в наручниках. В зале его посадили в «клетку», где дали подписать необходимые документы. Несмотря на то, что на обвиняемом была маска, верхнюю часть лица он прикрыл рукой.

По данным следователей, 15 ноября молодой человек напал в подъезде одного из домов в Демском районе Уфы на несовершеннолетнего мальчика. Он изнасиловал его, отобрал деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. Следователи изучили видео с камер наблюдения и составили фоторобот подозреваемого. Найти молодого человека смогли через 10 дней. Следователи завели уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».

По словам местных жителей, злоумышленник бродяжничал и часто заходил в подъезды погреться. Иногда он приходил в женской одежде. Сам обвиняемый своей вины не признал, а свою склонность к странным нарядам назвал ложью.