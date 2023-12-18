Криминал 18 декабря 2023, 16:45 Суд арестовал участников массовой драки рядом с «Садоводом» Люблинский суд отправил под административный арест участников драки у «Садовода» РИА «Новости»

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Люблинский районный суд Москвы отправил под административный арест 73 участников драки рядом с торговым центром «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд признал 51 человека виновными в неисполнении законных требований сотрудника полиции при выполнении служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка.

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Кроме того, 22 людям вменили нарушение иностранцами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, их отправили в центр временного содержания иностранных граждан.

Потасовка между мигрантами и полицейскими произошла 15 декабря на улице Верхние Поля, где находится рынок «Садовод». Пресс-служба МВД сообщала, что мужчина не подчинился сотруднику при проверке документов и пытался скрыться, протащив полицейского на автомобиле.

После этого на помощь к мигрантам прибыла толпа агрессивно настроенных иностранных граждан. Всего правоохранители задержали 82 человека.