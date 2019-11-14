  • Суд арестовал третьего человека за угрозы судье Криворучко

    14 ноября 2019, 22:35

    Анатолий Минкин

    Обвиняемый в угрозах убийством или причинению вреда здоровью московскому судье Криворучко Евгений Ерзунов останется под стражей до 11 января. Как сообщил «Интерфакс», такое решение принял Басманный суд Москвы.
    Суд арестовал третьего человека за угрозы судье Криворучко

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    Заседание по просьбе следователя прошло в закрытом режиме.

    Знакомый с обстоятельствами дела адвокат Григорий Червонный рассказал, что Ерзунов оставил свой комментарий в Twitter. В его словах следователи увидели угрозу жизни в адрес московского судьи.

    Пост и сообщение Ерзунова разместил у себя на странице его знакомый Сергей Половец, которого задержали первым. После того, как он признался в содеянном и указал на автора оригинального сообщения то его отпустили под подписку о невыезде.

    В данный момент Половцу грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или же лишение свободы до трех лет.

    Евгения Ерзунова полиция задержала в аэропорту Внуково, откуда он пытался улететь из страны.

    В минувшую среду Басманный суд арестовал ранее судимого Алексея Вересова, которого обвинили в призывах к экстремизму с помощью интернета. Мужчине грозит до пяти лет колонии.