Суд арестовал третьего человека за угрозы судье Криворучко

Третьего россиянина задержали за экстремизм и угрозы судье в Сети Подробнее

Заседание по просьбе следователя прошло в закрытом режиме.

Знакомый с обстоятельствами дела адвокат Григорий Червонный рассказал, что Ерзунов оставил свой комментарий в Twitter. В его словах следователи увидели угрозу жизни в адрес московского судьи.

Пост и сообщение Ерзунова разместил у себя на странице его знакомый Сергей Половец, которого задержали первым. После того, как он признался в содеянном и указал на автора оригинального сообщения то его отпустили под подписку о невыезде.

В данный момент Половцу грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или же лишение свободы до трех лет.

Евгения Ерзунова полиция задержала в аэропорту Внуково, откуда он пытался улететь из страны.

В минувшую среду Басманный суд арестовал ранее судимого Алексея Вересова, которого обвинили в призывах к экстремизму с помощью интернета. Мужчине грозит до пяти лет колонии.