Суд арестовал тренера в Костроме, подозреваемого в домогательствах

Свердловский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения детскому тренеру костромского клуба «Пантера», подозреваемого в домогательствах несовершеннолетних спортсменок. Решением судьи мужчина был отправлен под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Костромского областного суда в своем Instagram.

Заседание состоялось в закрытом режиме, подозреваемый отрицал свою причастность к преступлениям.

Следствие подозревает мужчину в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 135, частью 1 статьи 134 УК РФ.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» написал, что несколько воспитанниц костромской «Пантеры» обвинили главного тренера клуба в домогательствах. По словам девочек, с 2020 года они были в очень близких отношениях с тренером. До своей работы в ФК мужчина был учителем физкультуры.

На домогательства со стороны тренера пожаловались три футболистки в возрасте от 15 до 16 лет. После разговора со следователями мужчину задержали.