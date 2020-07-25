Суд арестовал трех участников массовой драки в Москве
Кузьминский суд Москвы арестовал троих участников массовой драки. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее в МВД сообщили, что накануне в московском районе Марьино произошло несколько драк. В одной из них пострадал мужчина, также было разбито стекло в одном из магазинов.
В другой драке неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, один из посетителей получил серьезные травмы из-за осколков.
Всего полицией было задержано 30 человек, некоторых привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», также были заведены дела по уголовным статьям «Хулиганство» и «Разбой».