Суд арестовал стрелка из Перми

Суд заключил под стражу 50-летнего пермяка, который расстрелял из ружья прохожих и ранил сотрудника Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как выяснило следствие, утром 4 декабря 2019 года в Орджоникидзевском районе города Перми подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, взял в руки охотничье ружье и стал стрелять в квартире. Потом вышел на улицу и продолжил пальбу. Он выстрелил в мужчину и убил женщину. Огнестрельное ранение получил также сотрудник Росгвардии.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю.

Эксперты осмотрели места происшествий, в том числе квартиру подозреваемого. Изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения. Назначены и проводятся судебные экспертизы. Следователи опрашивают свидетелей и потерпевших, проводят другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.