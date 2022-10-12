Суд арестовал стрелявшего в полицейских на западе Москвы | 360°

Криминал 12 октября 2022, 01:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд арестовал стрелявшего в полицейских на западе Москвы СК Москвы: суд арестовал на два месяца мужчину, который стрелял по полицейским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина стрелял в полицейских на западе Москвы.Уроженец Афганистана проведет два месяца под стражей, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Стрельба произошла ночью в воскресенье. По предварительным данным, неадекватный мужчина несколько раз выстрелил в сторону патрульного автомобиля.

Реклама

Отмечается, что изначально в полицию поступила информация о стрельбе из окна квартиры на Ярцевской улице. На месте происшествия неизвестный начал стрелять по автомобилю с полицейскими. Ранение получил один из правоохранителей.

Реклама

Выяснилось, что стрельбу устроил 54-летний уроженец Афганистана, у которого есть российское гражданство. Следователи возбудили по факту стрельбы уголовное дело.

Суд Москвы назначил обвиняемому в хулиганстве и посягательстве на жизнь наказание в виде заключения под стражу до 9 декабря 2022 года.

0 0 0 0 0 0