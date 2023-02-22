Криминал 22 февраля 2023, 15:37 Суд арестовал сталкера из Троицка за «взрывной подарок» Троицкий областной суд арестовал парня, отправившего девушке коробку со взрывчаткой Телеканал «360»

Читать 360tv в

Девушке в Новой Москве подбросили подарочную коробку с бомбой. Троицкий районный суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство и изготовлении взрывчатки до 20 апреля, рассказал ТАСС.

«Избрать Никите Селюнину 1996 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля», — объявила судья Ирина Захарченко.

Реклама

Полицейские задержали его по горячим следам. По версии следствия, именно этот парень подбросил в подъезд жилого дома на улице Изумрудная подписанную коробку со взрывчаткой. Девушка, которой предназначалась посылка, получила термические ожоги и попала в больницу. В суде парень попросил отправить его под домашний арест и признал вину только частично — он не собирался ее убивать.

Реклама

Ранее источник «360» рассказал, что девушка открыла коробку рядом с домом. После взрыва начался пожар, но его потушили до приезда спасателей. Обидчиком оказался типичный сталкер, рассказали «Известия». Студентка несколько лет назад не ответила на ухаживания парня из соседнего дома, и он решил отомстить — сначала преследовал девушку, а потом оставил на подоконнике в ее подъезде подписанную обувную коробку со взрывчаткой.