Суд арестовал семерых участников массовой драки между приезжими в Новой Москве

Семерых участников драки, произошедшей в Новой Москве, арестовал Щербинский районный суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию суда.

«Суд признал виновными семерых участников драки по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“). Им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток», — сообщили в суде.

Также там уточнили, что все арестованные являются приезжими из Средней Азии.

По имеющимся данным, вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве произошла массовая драка. В ходе потасовки использовались палки и биты. Один из участников драки получил ножевое ранение, его госпитализировали. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Задержаны 43 участника драки, в том чисел мужчина, нанесший ножевое ранение оппоненту. Некоторые участники стычки привлечены к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и нарушении иностранцем правил въезда или пребывания в РФ.

Дальнейшим расследованием уголовного дела займется СК Москвы. Сообщается, что его могут переквалифицировать на покушение на убийство. В качестве причины конфликта называют спор о том, кто будет заниматься разгрузкой транспортного средства.