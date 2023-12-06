Криминал 06 декабря 2023, 16:40 Суд арестовал счета обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова Суд арестовал 28 банковских счетов по делу против блогера Шабутдинова РИА «Новости»

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Суд в Москве наложил арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах блогера Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, а также на 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что 35-летнего соучастника уже объявили в розыск. Его заочно привлекли в качестве обвиняемого.

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Кроме того, подозреваемого отстранили от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение, однако суд не поддержал позицию защиты.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов. Вину блогер не признал.