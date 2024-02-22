Криминал 22 февраля 2024, 00:15 Суд арестовал руководителей Всероссийского общества глухих по делу о мошенничестве Главу Всероссийского общества глухих Иванова арестовали за мошенничество Freepik

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Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других работников организации по статье о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фигурантами дела стали Станислав Иванов, глава отделения ВОГ в Новосибирске Михаил Брагин, а также вице-президенты общества Евгений Безруков и Венера Гаулстон. Согласно картотеке суда, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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«По версии следствия С. Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ ВОГ, причинив организации значительный ущерб», — сообщили в пресс-службе.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что экс-совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому, которого обвинили в крупном мошенничестве, ужесточили меру пресечения. До этого мужчина был на домашнем аресте, теперь его отправили в следственный изолятор до 15 марта 2024 года.