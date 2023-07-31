Криминал 31 июля 2023, 18:36 Суд арестовал российские активы украинского миллиардера Ахметова за спонсирование ВСУ «Коммерсант»: суд в России арестовал активы украинского бизнесмена Ахметова за помощь ВСУ РИА «Новости»

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Басманный районный суд Москвы наложил арест на российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках расследования уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело о спонсировании терроризма структурами Ахметова начали расследовать еще в 2020 году. Им занимается управление по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета России. Активы украинского олигарха арестовали по ходатайству СК.

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В материалах дела указали, что с апреля прошлого года неизвестные руководители и бенефициары компании SCM Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, спонсировали ВСУ, а также отряды националистов, в том числе батальон «Азов»*. Ахметов — единственный владелец SCM Holdings Limited.

Следствие пришло к выводу, что бизнесмен спонсировал украинскую армию в том числе за счет денег, поступающих из России. Речь идет о зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Деньги со счета организации переводили в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого тоже оказался Ахметов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить АО «Конти-Рус» украинского «шоколадного короля» Бориса Колесникова. По мнению активиста, компания направляет деньги на помощь ВСУ.

* Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.