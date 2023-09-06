Криминал 06 сентября 2023, 16:58 Суд арестовал предполагаемого грабителя квартиры актрисы Юлии Рутберг Московский суд заключил под стражу подозреваемого в краже вещей Рутберг

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Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в краже имущества актрисы Юлии Рутберг. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Подсудимый подозревался во вторжении в квартиру актрисы и похищении 2,5 миллиона рублей и драгоценностей.

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Мужчину зафиксировали видеокамеры. МВД РФ опубликовало кадры, на которых молодой человек взломал входной замок и проник в частные апартаменты. Ему предъявили обвинение в краже в особо крупном размере, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Ограбление произошло во время гастролей актрисы в Иркутске. Пропажу ценных предметов заметил ее сын, который и обратился в полицию. По подозрению в ограблении правоохранители задержали ранее судимого уроженца Узбекистана и обнаружили у него часть украденных денег. Подозреваемый признал свою вину.

Ранее ограблению подверглась советская и российская актриса Наталья Фатеева, которая обнаружила пропажу денег ценных предметов, а также еды и одежды.