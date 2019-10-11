Суд арестовал полицейских и следователя СК из Подмосковья за вымогательство 2 млн рублей. Видео
Трое полицейских и следователь СК из Подмосковья получили миллионы от наркодилеровПодробнее
Следователя СК по Щелково Фирсанова, полицейского Митрофанова и приятеля сотрудников Кулакова суд арестовал на два месяца.
Согласно материалам дела, 15 июня сотрудники ППС Митрофанов, Котляров и Щербаков остановили в Пушкине трех мужчин, у которых при себе «было обнаружено вещество неустановленного образца и в неустановленном количестве».
Полицейские предложили подозреваемым освободить их от уголовной ответственности за три миллиона рублей.
В итоге им, а также следователю СК Фирсанову и еще одному подельнику по фамилии Кулаков пострадавшие передали 2 миллиона 60 тысяч рублей.
Предполагаемые распространители наркотиков были задержаны позднее в ходе масштабной полицейской операции.