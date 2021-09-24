Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей в Кировграде

Суд на два месяца арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и двух мальчиков в Кировграде. Ранее его задержали на два дня. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.

Его слова процитировал E1.ru.

«Следствие СКР обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Суд согласился с доводами следствия и арестовал обвиняемого на два месяца, до 22 ноября», — отметил он.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что мужчина признал свою вину. Его обвиняют по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» — за это преступление ему грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, мужчина пришел в гости к женщине в ночь на 22 сентября. Он познакомился с ней за месяц до этого — на автомойке, где работал. Пара выпивала, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, и мужчина напал на хозяйку квартиры.

Он избил ее и зарезал, а затем убил двух ее сыновей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил пожар в доме, где жили его жертвы. Следователи выяснили, что мужчина имеет несколько судимостей, в том числе за убийство, два грабежа, угон машины и вымогательство. В последний раз он вышел на свободу в июле 2017 года. При задержании у подозреваемого нашли телефон и драгоценности убитой им женщины.