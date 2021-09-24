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    24 сентября 2021, 17:23

    Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей в Кировграде

    Нина Петлинова

    Суд на два месяца арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и двух мальчиков в Кировграде. Ранее его задержали на два дня. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.

    Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей в Кировграде

    Его слова процитировал E1.ru.

    «Следствие СКР обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Суд согласился с доводами следствия и арестовал обвиняемого на два месяца, до 22 ноября», — отметил он.

    В пресс-службе ведомства подчеркнули, что мужчина признал свою вину. Его обвиняют по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних» — за это преступление ему грозит пожизненное заключение.

    По данным следствия, мужчина пришел в гости к женщине в ночь на 22 сентября. Он познакомился с ней за месяц до этого — на автомойке, где работал. Пара выпивала, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, и мужчина напал на хозяйку квартиры.

    Он избил ее и зарезал, а затем убил двух ее сыновей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил пожар в доме, где жили его жертвы. Следователи выяснили, что мужчина имеет несколько судимостей, в том числе за убийство, два грабежа, угон машины и вымогательство. В последний раз он вышел на свободу в июле 2017 года. При задержании у подозреваемого нашли телефон и драгоценности убитой им женщины.